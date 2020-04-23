瑞幸後遺症：美國證監會主席警告別將資金投入中概股

美國證監會(SEC)主席Jay Clayton表示，在市場劇變過後，投資者擬調整倉位，且別將資金投入於美國上市的中國企業股票，因中國企業在公開信息方面存在持續性的問題，缺乏透明度，基乎沒有一個遵守美國同行必須遵循的相同審計規則。

SEC本周發布有關在新興市場進行投資的指導，主要集中在中國，這正正就在美國上市的瑞幸咖啡自爆財務造假之後公布的。Jay Clayton指出，針對圍繞財務信息的性質及質量披露虛假信息的行為，包括財務報告和審計信息在內，美國證監會及其他部門在對非美國企業採取行動和強制執行方面存在重大困難，許多在美上市的中國企業並未遵守美國的會計規則。

外電引述消息人士及相關文件顯示，美國部分議員及前官員正作最後努力，冀能規勸美國政府中止將聯邦僱員退休金投資在中國企業的計劃。

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