【全球攬炒】大摩估呢樣商品價格或步油價後塵見負...

繼國際油價周一(20日)出現詩式暴跌，周二(21日)交收的紐約5月期油更以破天荒負數收市後，摩根士丹利油氣策略師Martijn Rats表示，隨着7月天然氣價格跌至紀錄低位，估計今年夏天歐洲的天然氣價格可能亦會出現負數。

由於新冠肺炎疫情擴散導致的各國封鎖措施，使天然氣用量出現前所未有的下降。Rats稱，除非天然氣生產商減少供應，否則價格可能會下降，因為需求已經下降並且庫存比平時更多。

此外，Rats指不應排除天然氣價格短時間內出現負數的可能，因地方性圍繞存儲、物流和管道面臨的樽頸位，將造成某個地區出現嚴重的失衡，導致價格異常波動。

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