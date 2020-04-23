【全球攬炒】全球對沖基金首季資金外流規模創10年新高

新冠肺炎疫情持續蔓延，嚇窒投資者作出恐慌性拋售，根據對沖基金研究機構Hedge Fund Research(HFR)調查顯示，今年第1季投資者從對沖基金中撤資高達330億美元，資金流出的規模約佔該行業總資金量的1%，並為投資者在2009年第2季撤資約420億美元以來的最大季度資金外流。

在2019年全年，投資者撤資約為431億美元。

調查指出，今年首季全球對沖基金行業總損失約3,660億美元，包括投資者撤資額330億美元，以及投資虧損3,330億美元，使整體規模降至2.96萬億美元，為2016年第3季以來首度跌破3萬億美元大關。

HFR指出，第1季的撤資額為歷來單季第4高紀錄，而最高紀錄是2008年第4季金融海嘯期間，當時投資者贖回的金額佔整體資產的9%。

此外，HFR總裁Kenneth Heinz指出，投資者對疫情大流行所帶來前所未有的波動及不確定性作出反應，而風險承受能力出現歷史性崩潰，並且是自金融海嘯以來對沖基金行業最大的資金贖回。

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