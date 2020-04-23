【全球攬炒】美元正加快步入負利率時代…

外電引述交易員指，美元走向負利率的預期開始升溫。最新的證據是，在歐洲的美元期權市場，交易員已經開始小規模購買針對3個月期美元Libor首次跌破零的風險對沖工具。本周，該Libor利率處於略高於1%的水平。

周三(22日)美國交易時段，成交了包括一筆押注3個月期美元Libor最早在2021年3月跌到負值的結構性產品。它包含了三種看漲期權價差，覆蓋了3個月期Libor到2021年中跌至-0.20%至-0.325%區域的情景。

3個月期美元Libor周三定盤價在1.02%，為一個多月來的最低水平。3月12日觸及的年內低點0.74%，是2016年以來的最低水平。但該利率一直以來都是正值，歷史低點是2014年創下的0.223%。

與此同時，在歐洲，低於零的貨幣市場利率多年來已成常態。3個月期Euribor上一次處於正值還是在2015年。不過這一歐洲利率一直在上升，而美國聯儲局緩解美元資金壓力的措施(例如對商業票據市場的干預)，已引導美元利率向下，使得兩者之間的息差收窄至2016年以來的最窄水平。

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