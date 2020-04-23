【油價見負】專家：中國經濟通縮壓力大增

外電報道，本周紐約原油期貨史上首次跌入負值區間，令新冠肺炎疫情下已不堪重負的全球經濟再受重擊！對中國而言，外需難振之餘，上月按年下降1.5%的工業品價格指數(PPI)還將面臨進一步下跌，3月該降幅已經是去年10月以來最大。

長江證券首席經濟學家伍戈接受彭博採訪時稱，國際石油價格戰仍存變數，但海外大面積停擺下需求不足仍將是掣肘油價和其他工業品價格的關鍵因素，國內需求修復或不足以對沖海外經濟劇烈下滑，二季度PPI通縮或將進一步加劇。

儘管低油價並非一無是處，德國商業銀行駐新加坡的資深新興市場經濟學家周浩指出，從貨幣政策來看，油價低帶來的低通膨將為激勵經濟的政策營造較好的空間。但聶文認為低油價的負面影響仍遠超正面影響。

高盛最新報告中亦指出，由於內地當局為汽柴油的國內價格設定了上下限，即便國際油價大幅下跌，也不會轉化為國內價格的進一步下調，因此預計中國CPI中的能源組成部分不會下降太多，對家庭消費的提振作用也有限。

華寶信託駐上海經濟學家聶文指出，疫情這一全球危機對供給端和需求端都造成了凍結的情況，而過低的油價也不利於全球需求的復甦。

2012到2016年中受經濟下行壓力加大、製造業復甦緩慢及產能嚴重過剩等影響，中國PPI在彼時曾連續超過50個月陷於收縮區間；2016年中開始內地當局將去產能和去槓桿提上議程。

隨着本輪工業品通縮預期上升，生產企業面臨產品價格下跌的風險，亦會抑制其生產和投資慾望，在此背景下，內地亦有望積極進行政策對沖，可能繼續進行定向降準等政策，而銀行間利率可能繼續走低。

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