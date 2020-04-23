億達中國涉2020年到期票據違約

公司在中國內地擁有支付2020年票據未償付本金額所需的在岸資金，但仍在安排相關在岸資金的離岸轉帳程序。公司預期付款程序將於2020年4月24日或之前完成。

根據公司中國法律顧問的法律意見，2020年票據的違約已導致集團所訂立未償付本金額合計最多約98億元人民幣的若干貸款協議項下的若干觸發事件。集團一直與有關貸款人積極溝通及磋商，以就有關觸發事件獲得豁免。截至公告日期，集團並未獲得任何有關貸款人的任何豁免，亦未有收到有關貸款人要求就任何億達貸款加快還款或採取其他強制執行行動的通知。

公司董事會及管理層將繼續(i)與億達貸款的相關貸款人保持積極及持續溝通，從貸款人獲取所需豁免；及(ii)評估有關情況對集團財務狀況及現金狀況的潛在影響。

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