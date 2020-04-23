中國海外首季經營溢利按年跌24.9%

季內經營溢利56.1億元，按年跌24.9%，主因包括：1)第一季度結轉規模有限，受疫情影響，結轉規模比去年同期減少；2)疊加受疫情因素影響，近期境外金融市場動盪，人民幣雙邊波動較大，第一季度產生匯兌虧損，而去年同期則為匯兌收益。

集團認為第一季度業績對預測全年利潤變化的參考意義不大，預計第二季度業績有待恢復。

集團今年第一季度累計完成合約物業銷售總額為597.2億元，按年下降11.7%。

不過，公司認為，在疫情影響下，香港住宅市場交投放緩，惟剛性需求仍存在。長遠而言，集團對香港樓市充滿信心。

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