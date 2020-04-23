中電信首季純利跌2% 股價午後漲3%
2020年04月23日 12:21
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國電信(00728)於中午公布，截至2020年3月31日股東應佔利潤58.22億元人民幣(下同)，按年下降2.2%。股價午後抽升3%，高見2.63港元，暫時成交逾7,500萬元。
季內經營收入947.93億元，其中服務收入為921.37億元，按年上升0.7%。EBITDA為301.61億元，按年下降0.3%，EBITDA率為 32.7%。
公司指出，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，集團用戶發展有所下降。移動用戶數規模約3.36億戶，其中5G套餐用戶數約1,661萬戶，淨增1,200萬戶；手機上網總流量則按年上升37.4%，保持快速增長，平均每月每戶移動服務收入(ARPU)降幅較上年收窄。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！