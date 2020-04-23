中電信首季純利跌2%　股價午後漲3%

季內經營收入947.93億元，其中服務收入為921.37億元，按年上升0.7%。EBITDA為301.61億元，按年下降0.3%，EBITDA率為 32.7%。

公司指出，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，集團用戶發展有所下降。移動用戶數規模約3.36億戶，其中5G套餐用戶數約1,661萬戶，淨增1,200萬戶；手機上網總流量則按年上升37.4%，保持快速增長，平均每月每戶移動服務收入(ARPU)降幅較上年收窄。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200