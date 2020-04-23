紐油反彈一成　摩通料油市波動不構成系統性風險

國際油價上揚，紐約期油飆12.26%，高見15.47美元；布油亦漲9.52%，高見22.31美元。

摩根大通表示，雖然本周油價走勢有點嚇人，但油價暴跌對於市場而言並非系統性風險，其策略師John Normand稱，「從系統性角度看，本周油價的暴跌並不是太過令人震驚，每桶20美元的布油或者不時變成負數的紐油價格會讓全球投資者產生多大的擔憂？我們認為答案很簡單：會較以往小得多。」

Normand續稱，標普500指數中能源類股權重的下降，全球央行為抑制金融市場震盪正在實施的資產購買計劃，以及石油行業自身的產量調整等，一切都應成為讓心存憂慮的投資者感到慰藉的理由。

他指出，雖然油價短期內面臨下行風險，但預期直至夏天也不會有甚麼起色，又未免太過悲觀。油價走勢或許會使發展中國家的資產承壓，但是該種壓力不大可能大面積波及其他資產。

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