新冠肺炎：全球政府投入逾62萬億抗疫　窮國有心無力…

隨着各國政府投入超過8萬億美元(折合約62萬億港元)來抗擊新冠肺炎疫情大流行，富國和窮國之間的差距進一步擴大，有可能加劇全球經濟的痛苦。

富裕的國家已深入研究並採取措施以減輕疫情對經濟的打擊。彭博引述國際貨幣基金組織(IMF)的數據顯示，德國和意大利分別將其國內生產總值(GDP)的30%以上用於直接支出，加上銀行擔保以及貸款和股權注入，總計為抗疫提供了1.84萬億美元的援助。

全球超過8萬億美元的財政總量中，有很多是發達國家提供的銀行擔保，例如，法國和西班牙分別為此提供了3,000億美元和1,000億美元的支持。美國用於抗疫的總支出超過2.3萬億美元。

然而，根據IMF的數據和來自60多個國家的報告，許多非洲和拉丁美洲經濟體甚至無法獲得數十億美元的財政援助。其首席經濟學家Gita Gopinath再次表達了對發展中國家擁有較少的政策空間，以及較複雜的基礎設施來管理本國疫情的擔憂。

Maybank Kim Eng Research Pte的高級經濟學家Chua Hak Bin指出，世界各國政府正在釋放財政支持措施，但並非所有財政方案都是一樣的，新興市場國家的政府沒有這種彈藥和財政空間。

南非是20國集團(G20)的唯一成員國，已設法將其支持增加到約260億美元，但許多鄰國卻束手無策。

●亞太區放水不手軟

彭博經濟研究院統算顯示，迄今為止，中國在這場危機中的刺激「受到了顯著抑制」，財政措施總計約3萬億元人民幣，佔國內生產總值的3%。其中包括更快的失業保險金支付，較低的小公司增值稅率以及基礎設施投資。

在亞洲其他地區，政府表現出願意將近期刺激措施優先於通常的長期赤字問題。日本的財政支持佔GDP的20%以上，而新加坡，香港和澳洲的支出則佔GDP的10%或更多。印尼已經調整了赤字支出上限。

在泰國，旅遊業通常只佔經濟總量的五分之一，官員們推出了一些援助方案，其中混合了中央銀行和財政當局的支持。

●美國救市措施續來

在美洲，美國已經頒布了三部不同的立法，共同承諾提供超過2萬億美元的資金來支持病毒緩解，而立法者們即將敲定一項將近5萬億美元的援助協議。美國納稅人正看到有現金發放到他們的銀行帳戶中，而小型企業則呼籲追加一項3,490億美元的工資支持計劃，該計劃在不到兩周的時間內就用光了資金。

美國總統特朗普上周宣布，政府將動用部分已批准資金，向陷入困境的農民提供160億美元的直接付款，並將30億美元用於政府購買肉類，奶製品和其他食品。

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