【瑞通推介】阿里或再考驗200元關　輪證傳真

2020年04月23日 12:53
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    (Getty Images圖片)
    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國部分州份開始放寬防疫措施重啟經濟，加上國際油價反彈，道指隔晚收報23,475點，升456點或1.9%，兩日跌勢告終。
    港股周三(22日)先跌後升，恒指低見23,483點後有承接，倒升99點或0.4%收市，報23,893點。周四(23日)早段曾再升逾200點，衝高至24,100點之上，其後升幅大為收窄並倒跌。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,300萬元，反映投資者對後市各有看法。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,200至23,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    東莞市政府夥阿里巴巴推「東莞製造」數字化轉型。另外，阿里宣布升級「新國貨計劃」，扶持國貨品牌。該股周三一度跌至200元邊，其後跟隨大市由低位回升，盤中高見206.6元，最終收升0.6%於205.6元，結束連日跌勢，並續守穩各移動平均線。周四早段逆市回1%，於204元以下整固。周三分別有逾1,900萬和220萬元淨流入其好倉和淡倉，為當日好倉淨流入最多的相關資產。
    小米集團成功發行總金額為6億美元的10年期美元債，股份周三曾跌至9.83元的月內低位，其後倒升0.8%收市，報10.12元，為全日最高位。股份重越250天線，並結束4日跌勢。該股周四早段升逾1%，一度重上10.3元之上，其後跟隨大市升幅收窄。周三分別有近240萬和20萬元淨流入其好倉和淡倉。
    外媒引述知情人士稱，中國正考慮5月下旬作為可能召開全國人大會議的時間，市場關注當局會否公布全年經濟增長目標，A股有追捧。南方A50周三午後發力，以近全日高位13.54元收市，漲1.3%，收復10天線。周四早段靠穩，升抵13.66元，其後轉為接近無升跌。周三分別有近60萬和20萬元淨流出其好倉和淡倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、中年期購證(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿9倍。
    阿里輕微價外、中年期購證(23626)，行使價238.8元，2020年11月到期，實際槓桿6.7倍。貼價、短期沽證(18353)，行使價199.8元，2020年7月到期，實際槓桿7.2倍。
    南方A50貼價、短期購證(14462)，行使價14.08元，2020年7月到期，實際槓桿12.8倍。價內、中年期沽證(26216)，行使價13.5元，2020年11月到期，實際槓桿9.4倍。
    小米貼價、短期購證(15259)，行使價10.68元，2020年6月到期，實際槓桿7.9倍。輕微價外、中短期沽證(15262)，行使價9.19元，2020年8月到期，實際槓桿5.2倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(61551)，收回價23,210點，槓桿比率24.4倍。熊證(56006)，收回價24,690點，槓桿比率21倍。
    阿里牛證(63052)，收回價192.8元，槓桿比率13.4倍。熊證(54015)，收回價212.9元，槓桿比率16.3倍。
    小米牛證(58887)，收回價9.58元，槓桿比率8.9倍。熊證(59511)，收回價10.9元，槓桿比率8.3倍。
    南方A50牛證(69751)，收回價12.01元，槓桿比率8.5倍。熊證(69745)，收回價15.88元，槓桿比率5.3倍。
    騰訊牛證(61940)，收回價395.19元，槓桿比率19.7倍。熊證(67594)，收回價422.8元，槓桿比率24.9倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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