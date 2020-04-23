【瑞通推介】阿里或再考驗200元關　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國部分州份開始放寬防疫措施重啟經濟，加上國際油價反彈，道指隔晚收報23,475點，升456點或1.9%，兩日跌勢告終。

港股周三(22日)先跌後升，恒指低見23,483點後有承接，倒升99點或0.4%收市，報23,893點。周四(23日)早段曾再升逾200點，衝高至24,100點之上，其後升幅大為收窄並倒跌。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,300萬元，反映投資者對後市各有看法。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,200至23,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

東莞市政府夥阿里巴巴推「東莞製造」數字化轉型。另外，阿里宣布升級「新國貨計劃」，扶持國貨品牌。該股周三一度跌至200元邊，其後跟隨大市由低位回升，盤中高見206.6元，最終收升0.6%於205.6元，結束連日跌勢，並續守穩各移動平均線。周四早段逆市回1%，於204元以下整固。周三分別有逾1,900萬和220萬元淨流入其好倉和淡倉，為當日好倉淨流入最多的相關資產。

小米集團成功發行總金額為6億美元的10年期美元債，股份周三曾跌至9.83元的月內低位，其後倒升0.8%收市，報10.12元，為全日最高位。股份重越250天線，並結束4日跌勢。該股周四早段升逾1%，一度重上10.3元之上，其後跟隨大市升幅收窄。周三分別有近240萬和20萬元淨流入其好倉和淡倉。

外媒引述知情人士稱，中國正考慮5月下旬作為可能召開全國人大會議的時間，市場關注當局會否公布全年經濟增長目標，A股有追捧。南方A50周三午後發力，以近全日高位13.54元收市，漲1.3%，收復10天線。周四早段靠穩，升抵13.66元，其後轉為接近無升跌。周三分別有近60萬和20萬元淨流出其好倉和淡倉。

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