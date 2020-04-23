【零售寒冬】星展香港料香港今年零售額跌17%

新冠肺炎疫情令零售業雪上加霜，星展香港香港及中國內地消費品行業分析師許明蕙預測，香港今年首季零售額將錄得6成跌幅，隨疫情進一步受控，第2季跌幅將收窄至30%。而預期疫情於7月結束，以及低基數效應下，第3季跌幅將進一步降至逾10%，第4季或有機會轉增長；全年料跌17%，明年回復增長11%。

她相信，在香港情況穩定下來前，有部分內地旅客會改道至澳門，帶動當地零售業，相信在欠缺訪港旅客情況下，香港零售市道繼續疲弱，高檔零售如珠寶及鐘錶等，於第2季同店銷售跌幅將達6成，但強調香港消費品免稅，對旅客仍有一定吸引力。另外，預期本地零售商會關閉5%至10%店舖，會集中在旅遊旺區。

不過，疫情刺激零售商推出網上購物渠道。許指出，今年首4個月香港網上銷售表現不俗，但只局限於民生類用品，如衞生用品、食品，網上零售日後將有更好發展，但不及中國內地，亦不會成為主打購物渠道。

港府早前推出第二輪抗疫基金，為僱主補貼員工薪金，但她認為，補貼雖然是好事，但金額只佔高端零售行業銷售額1%至2%，相信影響不大。

內地零售方面，許指出，內地居民將於5月的長假期在境內旅遊，但假期不長，相信對5月零售增長作用不大。她相信商家會繼續開分店，但經濟下行，擴充計劃比以往保守，並縮小開店規模。

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