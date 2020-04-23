【高盛推介】國壽業績將揭盅 可吼認購證
2020年04月23日 13:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國人壽周三(22日)升約0.8%。周四(23日)早段則高見16.04港元後倒跌，及後反彈靠穩。以過去1個月計，國壽累計升約18.5%，表現勝過同業的平保。國壽將於周四公布業績，有券商預期今年首季新業務價值表現明顯優勝同業，可按年增長8%。
觀察個股認股證資金流向，周二(21日)及周三共錄得約400萬元資金流入認購證。
投資者如計劃業績公布前部署認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約12%，年期約5個月的國壽購證(26091)，行使價17.7元，2020年9月23日到期，實際槓桿7.9倍，行使價16至18元間產品中，槓桿最高。
貼價的選擇可留意價外幅度不足1%，年期約5個月的國壽購證(24698)，行使價15.98元，2020年9月29日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、高槓桿。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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