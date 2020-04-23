市傳貸款貼息資金流入樓市？深圳五部門嚴查「經營貸」炒樓

近期市場熱烈討論深圳樓市亂象，深圳五部門聯手展開調查行動。據內媒報道，中國人民銀行深圳市中心支行表示，據商業銀行截至4月20日下午2點30分報送的情況統計，初步顯示未發現剛註冊企業即申請經營貸的情況。

不過，轄區存在個別商業銀行有客戶先全數繳付(Full Paid)買樓，再以該新購置物業作為抵押申請「經營貸」的情況，但規模佔比很小。該行及深圳銀保監局已要求商業銀行對信貸資金是否違規流入房地產領域開展全面調查。多個部門重申，將保持房地產金融政策的穩定性、連續性及一致性，嚴禁信貸資金違規用於買樓。

深圳市政府於3月疫情期間，發布一系列針對小微企業的紓困措施，包括一項劃撥10%的市級產業專項資金重點用於貸款貼息，貼息期最長可達6個月，市政府貼息50%，各區或存在一定差異。「經營貸」則是銀行用來解決個體工商戶、小微企業等借款人資金需求的普遍操作方式，其中又以房產作抵押的經營貸居多。由此衍生出一個騙取政策優惠的產業鏈，炒樓者在地產中介的配合下，先以「過橋資金」全數繳付買樓，再以「經營貸」名義將物業抵押給銀行套現，且可享超低息貸款，以致大量原本用作扶持企業的資金流入樓市，實體經濟則無法得益。

對於資金流入樓市，深圳市中小企業服務局稱，目前深圳市區兩級貸款貼息項目均未進入資金發放階段，故不存在市傳貸款貼息資金進入樓市的情況。

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