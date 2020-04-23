【專家樓評】黃仲澧：城規會審批土地發展有咩準則？

今天想跟大家分享疫情下有關不同土地發展機會的資訊。土地擁有人或投資者不時會就各種土地利用方案向城市規劃委員會(簡稱城規會)提出規劃申請，以尋求不同的土地發展機會。據筆者了解，這一階段城規會的規劃申請個案大概涉及五大類型，包括倉庫與物流中心、改裝旅居車一類的營運用地、放寬發展高度限制、大型「綜合發展區」(Comprehensive Development Area，CDA) 的分拆發展，以及利用「政府、機構或社區」(Government, Institution or Community，GIC) 用地作其他用途。

目前本地有不少作業營運者希望利用農地作倉庫及物流中心等用途，反映本港對倉庫與物流中心用地仍有大量需求，但由於可用作此類用途的土地十分有限。在「農地」地帶作此類申請成功通過審批的機會一般不高。

其次，於近年頗為流行的改裝旅居車的營運用地，在市場上需求仍然存在。由於此類用途屬旅遊項目性質，如在「康樂」或「農地」地帶作申請，只要申請者符合設備及營運方面的相關法規，這類申請成功獲得審批的例子並非罕見。

另外，是在規劃申請個案中較為常見的關於放寬發展高度限制的申請。因應市場上對放寬高度限制有一定有需求，有關當局一般會審視個案在申請獲准後能為社區帶來一定規劃方面的好處(Planning Merit) 的情況下，考慮接納有關申請。

此外，大型「綜合發展區」(CDA) 的分拆發展亦屬近年規劃申請中愈趨常見的類別。為實現更協調統一的城市規劃，CDA地帶內的個別土地並不允許進行單獨發展，但統一發展往往礙於區內業權涉及眾多持份者而難度大增。就筆者所見，市場對分拆發展有一定需求。容許分階段進行發展屬釋放區域潛力的折衷辦法，但當中會否有違CDA區域的規劃原意仍屬城規會審批的重點考量，至今成功例子可算鳳毛麟角。

最後，鑑於土地緊絀，近年愈來愈多「政府、機構或社區」(GIC)用地獲准作其他用途發展。疫情下城規會不斷努力促進社區發展，相信大家在專注做好防疫工作的同時仍可繼續留意尋求不同的土地發展機會。

普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧

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