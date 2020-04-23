【便宜莫貪】內地散戶忍痛止蝕　「沒想過油價負數」

紐約期油周一(20日)慘見「負數」，預示着無數撈底博反彈的投資者損失不菲，財經媒體彭博也訪問了一些內地散戶，其中，April Dong當日就難以置信地一直盯着手機上的油價走勢，直至「止蝕」為止。事後看來已是萬幸了。

這位中國河北省的銀行職員，之前通過銀行產品向美國原油期貨投了40,000元人民幣，實時盯盤的她眼白白看着這筆錢「一直蝕下去」。

那是中國內地周一的晚上，差不多是紐約交易員早上喝咖啡的時間。紐約期油從開市的每桶18美元左右一路下跌，等跌到每桶11美元時，Dong選擇了平倉，蝕了約一半的錢。

事實上，她只是本周亞洲各地感受到痛苦的散戶投資者中的一員，他們以為自己是在撈底，但卻一直不認為會出現「負數」，結果被油價崩盤打了個措手不及。從北京到首爾再到孟買，向外行投資者提供便宜入市途徑的石油基金也遭受了巨大損失。

31歲的Dong在接受電話採訪時說：「我不是石油專業人士，當然不懂甚麼『負數』、轉倉的概念，石油至少應該有某種價值吧。它完全不應該跌到負值。」

造成投資者恐慌的是，紐約期油合約中，有一處很少用到、但非常重要的細節：期貨到期後，仍持有合約的人可能被迫接受美國俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的實物交割。而5月期油的到期時間是在周二(21日)晚。

Dong選擇了及時平倉，她是幸運的。她的大部分錢投在了中國銀行一個與紐約5月期油掛鈎的產品上。就在她平倉數小時後，這期貨合約最低跌到了每桶-40.32美元。

周二(21日)，中國銀行暫停了原油寶產品交易，並聯絡芝加哥商業交易所確認結算價格的有效性和相關結算安排。之後，考慮到當前的市場風險和交割風險，該行暫停了客戶原油寶(包括美油、英油)新開倉交易。

到了周三(22日)，中國銀行在其網站上表示，5月合約的結算價為每桶-266.12元人民幣，在扣除一些匯率波動因素後，差不多就是紐約商業交易所周一(20日)-37.63美元的收市價。該行在周三晚間的一份聲明中稱，已按照協議約定完成5月合約的到期處理。

本周，混亂也在亞洲其他地方上演。在南韓，油價跌到負值時一家經紀公司的交易系統凍結，客戶只能眼白白看着虧損不斷增加。

在印度，Motilal Oswal Financial Services於一封電子郵件中表示，由於在印度多種商品交易所(Multi Commodity Exchange)與紐約期油相關的原油期貨產品發生虧損，客戶欠了大約1,000萬美元資金。

該公司在提到交易所允許負結算價時說：「從整個大宗商品衍生品市場生態系統的角度來看，交易所採取的立場是不正確、不合邏輯以及無先例可循的，我們希望監管機構能以正確的角度研究這問題。」

在美國，追蹤原油價格的最大ETF United States Oil Fund在兩天內損失掉1/3市值後，採取了一系列不尋常的舉措，包括暫停新股發行。盈透證券集團周二披露了一筆8,800萬美元的損失撥備，因為一些客戶在紐約5月期油合約到期時仍持有其好倉倉位，產生的虧損超過了他們帳戶中的權益。

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