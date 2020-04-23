【油價見負】主要產油國瀕臨崩潰邊緣...

全球金融危機未完！外國傳媒報道，主要產油國瀕臨崩潰邊緣。根據能源和大宗商品訊息供應商標普全球普氏(S&P Global Platts)數據顯示，作為全球2/3原油貿易指標價的即期布蘭特(Dated Brent)價格周二(21日)跌到每桶13.24美元，為1999年以來最低。

交易商說，即期布蘭特是許多實體原油定價基礎，比起基準價格通常大幅折價，這代表一些歐洲和非洲產油國的油價已經跌到每桶10美元、甚至不到5美元。亞洲一些等級的原油價格也跌到谷底。

如今實物油價已經遠低於一些主要產油國達到財政收支平衡的水準，例如尼日利亞設定在每桶133美元，而伊拉克是每桶約60美元。

所有等級原油中，打擊最深的是最有可能在現貨市場即期供應的原油，西非尤其受到嚴重影響。交易商說，尼日利亞仍有數百萬桶原油尚未售出，而距離裝船時間還有將近一周，該國國營石油公司NNPC表示，無論有沒有石油輸出國組織(OPEC)減產協議，都必須減產，因原油已經無處可儲放。

能源顧問Rystad Energy表示，這個月的全球每日原油產量已經減少至少190萬桶，在低油價下，靠石油帶進的收入也減少。

哈薩克的CPC Blend原油實際報價比即期布蘭特低了約9美元，代表在現實世界的油價約每桶4美元。亞塞拜然、東帝汶、俄羅斯、卡達的原油也處於類似情況。

伊拉克Basrah輕原油價格5月定價將比即期布蘭特低8.3美元，按目前水準計算約為5美元。這個OPEC第二大產油國本月初表示，由於市場供過於求，出售原油不易，特別是向印度出售原油。

北美地區以外的實體原油暴跌，發生在西德州原油(WTI)期貨跌到負價的兩天之後。本周來自北達科塔州的巴肯(Bakken)原油價格暴跌至每桶-37.63美元。

Energy Aspects石油分析師Christopher Haines說：「這對許多人來說相當可怕，市場尚未準備好應付如此劇烈的需求波動。」

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