貓奴狗奴注意！寵物保險「毛價保」推出 可網上投保

左起：李俠恩及郭彥麟。

OneDegree繼4月15日獲頒虛擬保險牌照後，周四(23日)推出首款寵物保險產品「毛價保」，客戶可於網站投保，承保對象包括所有品種的貓狗，90%索償個案將會在審批成功後兩個工作日內支付。

該公司行政總裁李俠恩稱，許多寵物主人對寵物保險不了解，加上市場上的相關保險產品不多，導致寵物保險市場出現服務不足的情況。隨着推出「毛價保，預期更多寵物主人可了解寵物保險可帶來的好處。公司共同創辦人郭彥麟則認為，寵物保險市場可於短時間內出現雙倍的增長。

根據政府統計處統計，2018年香港的寵物數量估計約40.5萬隻。OneDegree稱，香港的寵物貓狗目前只有3%擁有保險保障，遠低於日本、澳洲和歐洲等眾多市場。

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