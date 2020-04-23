中央拒放寬房策　兩個月來7城叫停樓市新政

中國再有省市短時間內撤回樓市新政。湖北荊州市周三(22日)公布，因與《省人民政府辦公廳關於印發促進建築業和房地產市場平穩健康發展措施的通知》部分條款內容不符，經市政府研究，決定停止執行周一(20日)發布的樓市政策，為2月底以來第7個城市在推出房策後隨即叫停。

荊州市周一發布新政，包括降低首期付款比例、個人住房公積金貸款最高額度從45萬元人民幣提高至50萬元人民幣。此外，2020年6月30日前在荊州市購買新建商品房，繳納購房契稅後，由財政部門全額獎勵返還。

自疫情爆發，多個省市「密集式」推出寬鬆房策，但在中央堅持房住不炒之際，部分城市的樓策出現「一日遊」或「三日游」現象，包括青島、海寧、廣州、濟南、寶雞及駐馬店等。

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