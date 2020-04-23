建行停「紙原油」開倉　料中行需撥備5億人幣

至於中行早前指出，自4月22日起暫停客戶原油寶(包括美油、英油)新開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響。原油寶是指中行面向個人客戶發行的掛鈎境內外原油期貨合約的交易產品，按照報價參考對象不同，包括美國原油產品和英國原油產品。其中美國原油對應的基準標的為紐油期貨合約，英國原油對應的基準標的為布油期貨合約，並均以美元和人民幣計價。

事實上，原油寶即是俗稱的「紙原油」，除中行之外，工商銀行及建行都有開展類似業務。

此外，中信期貨國際亦披露，由於近期原油市場價格波動十分劇烈，首次出現價格為負數的情況，給系統處理造成障礙。為防範風險，公司擬對無原油持倉的帳戶，採取禁止開倉的措施；另對當前有原油持倉的客戶，採取只能平倉的措施。

周二(21日)凌晨，紐油5月原油期貨一路跌為負數，CME官方結算價報收負37.63美元每桶。受此影響，中行原油寶產品美國原油合約周二暫停交易，且最終以紐油5月期貨合約CME官方結算價負37.63美元每桶為有效價格結算。意味着投資者將承擔高達近3倍的損失，本金虧光還要倒貼錢。

可以作為對比的是，除中行外，工行和建行早已於1周前基本完成移倉工作，雖然投資者在移倉中也造成部分損失，但相比原油寶的「穿倉」，已算是「逃過一劫」。

據報道，投資者指中行未有按產品承諾，在孖展降至兩成的時候強制斬倉，未來或會進行集體訴訟。內媒報道，客戶損失逾300億元人民幣。富瑞估計，如以報道所指的持有量計，目前中行共欠投資者3.7億元人民幣長倉，估計需要為今次原油寶產品撥備2億至5億元人民幣。

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