【專家點評】管泓姿：油價大幅波動　係時候做對沖？

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，隨着紐約5月期油於香港時間周二凌晨急瀉以負油價收市，期油成為全城熱話。在經歷連續2天的大跌後，國際油價終於稍為反彈。但石油供求失衡未解決，石油倉儲飽和，油價仍然會大幅波動。而6月期油將會在5月19日期算，如果沒有特殊環境或政治因素改變，不排除屆時期油價格再重現崩盤。原油市場扭曲亦可能導致股票、債以及外匯市場波動。能源公司是美國高收益債及投資級債市的重要發行主體，倘若石油行業困境加劇，或將波及其他相關產業。

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