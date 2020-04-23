【專家點評】管泓姿：油價大幅波動 係時候做對沖？
2020年04月23日 15:00
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(Getty Images圖片)
華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，隨着紐約5月期油於香港時間周二凌晨急瀉以負油價收市，期油成為全城熱話。在經歷連續2天的大跌後，國際油價終於稍為反彈。但石油供求失衡未解決，石油倉儲飽和，油價仍然會大幅波動。而6月期油將會在5月19日期算，如果沒有特殊環境或政治因素改變，不排除屆時期油價格再重現崩盤。原油市場扭曲亦可能導致股票、債以及外匯市場波動。能源公司是美國高收益債及投資級債市的重要發行主體，倘若石油行業困境加劇，或將波及其他相關產業。
雖然聯儲局積極放水，香港銀行體系結餘上升，但若果國際油價繼續大幅波動，環球股市短線也可能再陷震盪。投資者除緊盯歐美疫情數據變化外，亦要密切留意美股業績期，從業績展望衡量經濟將受衝擊時間。投資策略上，投資者可以先利用華夏納指兩倍反向的ＦＩ二華夏納一百(07522)，華夏納指一倍反向的ＦＩ華夏納一百(07331)，以及華夏恒指反向一倍的ＦＩ華夏恒指部署對沖美股及恒指後市回調風險.
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