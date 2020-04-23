【專家樓評】中環指標商廈冧租36%　交投上升

香港金融地位及營商環境一向備受肯定，尤其以具品牌象徵的港島區指標商廈最受歡迎，租金一直高企。去年受社會事件影響，個別甲級商廈出現減租情況，但普遍業主心態仍然強硬，至近月疫情肆虐，開始有更多業主接受議價，令甲級商廈租金下跌，成功地吸引部分實力租戶進駐，帶動港島指標商廈租務交投量上升，個別指標甲廈本月錄得的最新成交，減幅更達三成六。

中原(工商舖)數據顯示，3月港島指標商廈共錄得約24宗租務成交個案，對比2月輕微上升近一成。而租金方面，3月份指標商廈平均呎租約53.1港元，對比2月約55.33元，下跌約4%。反映隨着業主議價空間擴大，部分企業趁機部署進駐核心區，或個別因業務重整而需另覓據點，令港島指標商廈租務表現活躍。

面對指標商廈租金持續下滑，連月來市場錄得多宗減租成交個案，減幅約兩至三成，最新錄得的租務成交包括金鐘港鐵上蓋的力寶中心一座，其低層08室，面積約2,935方呎(未核實)，最近以呎租約47元租出，對比舊租金約64元，跌幅約25%；而一線核心地區的中環指標商廈亦難逃減租厄運，其低層20室，面積約674方呎(未核實)，最新成交呎租約49元，較其舊呎租約77元，急跌約36%。

隨現時營商前景未明，個別企業為縮減營運成本而部署「搬位」，轉租面積較細的單位，而個別企業比較過甲級及乙級租金差距後，趁機入市進駐指標商廈。

中原工商舖

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200