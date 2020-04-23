【全球攬炒】新加坡料GDP「非常可能」出現更大幅度收縮
2020年04月23日 15:52
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(Getty Images圖片)
隨着新冠肺炎疫情繼續在全球肆虐並衝擊供應鏈，新加坡正為今年經濟出現比之前高達4%降幅預期更嚴重的萎縮作準備。
外電報道，新加坡國內生產總值(GDP)「非常可能」出現更大幅度的下滑，新加坡貿工部長陳振聲擔心，全球疫情導致的問題會比許多人1個月前的預期還要更嚴峻。
陳振聲沒有給出對GDP的最新官方預測，但指主要經濟體之間的連通問題尚未解決，從短期和長期來看都對各國構成衝擊。新加坡第1季GDP按季收縮10.6%，創10年以來最大降幅，政府在3月份預計今年經濟收縮1至4%。
新加坡周二(21日)將封鎖措施進一步延長4周，直到6月1日，從而「果斷地」減少社區內的新冠肺炎病例。陳振聲表示，他希望在1個月後「逐步開放」經濟，並稱新加坡計劃對全民進行「更多檢測」。
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