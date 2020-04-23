【全球攬炒】歐元區PMI史上最慘　分析形容「令人震驚」

歐元區公布，4月製造業採購經理指數(PMI)錄得2009年3月以來最低，服務業PMI及綜合PMI均創紀錄新低。

隨着疫情肆虐全球，迫使各國政府「鎖國」，歐元區4月經濟活動幾近停滯。調查機構IHS Markit首席商業經濟學家威廉姆森稱，由於採取了封鎖措施，加上全球需求下滑、員工和投入物資短缺，4月歐元區經濟遭受了前所未有的損害，經濟衰退的嚴重程度也超出了大多數經濟學家的想像。

4月需求幾近枯竭，員工人數以創紀錄的速度減少，企業降價幅度達到調查開始以來的最高水平。因此，不出所料，樂觀情緒也處於調查低位。隨着餐館、酒吧，以及其他休閒活動關閉，假日被取消，旅游受到限制，歐元區佔主導地位的服務業的形勢十分嚴峻。

隨着許多工廠關閉，製造商大幅削減了員工數量。就業分項指數降至為2009年4月以來最低。威廉姆森認為，面對如此長期的需求下滑，失業人數可能會從目前的創紀錄速度進一步增加，人們將對控制疫情的經濟成本產生新的擔憂

歐元區「一哥」德國4月製造業PMI跌至逾11年低位，綜合PMI錄得紀錄低位！Markit經濟學家Smith稱，4月的PMI數據完全揭露了疫情對德國經濟的影響，製造業和服務業活動以前所未有的速度下滑。與2008至2009年金融海嘯期間的36.3低位相比，綜合PMI為17.1，描繪了一幅令人震驚的畫面，顯示了疫情對企業的影響。服務業受到的衝擊最大。服務提供商首先受到了限制措施的衝擊，但急劇下降的需求和供應限制也影響了製造商。裁員和合同取消已導致員工人數創下紀錄降幅，因企業希望削減成本，並為未來數月的艱難工作做好準備。就業不確定性的增加預計將在未來幾個月抑制消費者支出，一旦疫情得到控制，這可能會使經濟復甦複雜化。

歐元區「二哥」法國4月製造業PMI亦刷新紀錄低位，綜合PMI降至1998年以來最低水平。法國本月的商業活動降幅甚至超過預期，創下歷史新低。自3月中旬為控制疫情爆發而在全國範圍內實施禁閉以來，許多企業的活動已陷入停滯，令法國經濟陷入政府所預期的二次大戰後最嚴重衰退。

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