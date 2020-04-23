新股專輯：康方生物暗盤勁升逾四成
2020年04月23日 16:20
東網電視更多新聞短片
尚未有盈利或收入生物科技企業康方生物(09926)周五首掛，並以招股價上限16.18元定價。上市前夕，其於兩個暗盤交易場開市5分鐘後，均升逾4成。
據輝立交易場，其報23.5元，升45.24%，一手1,000股帳面獲利7,320元；據耀才證券暗盤交易市場，報23.2元，升43.38%，一手帳賺7,020元。
該公司成為「雙料冠軍」，以集資淨額約24.36億元，及凍資逾1,649億元，成為今年新股「集資王」及「凍資王」。值得留意的是，其凍資額亦為至今上市的尚未有盈利及收入生物科技股中最高。
康方生物是次吸引超過18.70萬人認購，認購1手中籤率12%，認購100手才可穩獲1手。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！