新股專輯：康方生物暗盤勁升逾四成

據輝立交易場，其報23.5元，升45.24%，一手1,000股帳面獲利7,320元；據耀才證券暗盤交易市場，報23.2元，升43.38%，一手帳賺7,020元。

該公司成為「雙料冠軍」，以集資淨額約24.36億元，及凍資逾1,649億元，成為今年新股「集資王」及「凍資王」。值得留意的是，其凍資額亦為至今上市的尚未有盈利及收入生物科技股中最高。

康方生物是次吸引超過18.70萬人認購，認購1手中籤率12%，認購100手才可穩獲1手。

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