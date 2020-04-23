【市後重點睇】恒指兩萬四關爭持　油金穩升

2020年04月23日 16:25
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    美匯指數高企100.45；港匯一度觸發7.75強方兌換保證，最新報7.7508；離岸人民幣(CNH)見7.0897；歐元企1.0796；英鎊報1.2332。金價曾高見1,722美元。布油漲至23.22美元；紐油升至16美元水平。道指期貨跌逾70點。
    ●港股好淡爭持，恒生指數早段曾升214點，高見24,107點，惟未能企穩兩萬四關，全日收報23,977點，升83點或0.35%，國企指數收報9,703點，升33點或0.35%，主板成交965.44億港元。
    -金沙中國首季轉蝕1.66億美元。
    -建行停「紙原油」開倉，料中行需撥備5億元人民幣。https://bit.ly/2XTrDjY
    -中電信首季純利跌2%，為58.22億元人民幣；股價收漲1.5%。
    -中國海外首季經營溢利按年跌24.9%至56.1億元人民幣。
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    ●亞洲股市：日股收升291點，澳股報跌。https://bit.ly/2VwhmbC
    【全球攬炒】
    -航空公司首3季恐失近2萬億元收入。https://bit.ly/2x5RfPG
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    -惠譽披露下調香港評級主因係...https://bit.ly/2VUtTok
    ●【新冠肺炎】
    -全球政府投入逾62萬億抗疫，窮國有心無力...https://bit.ly/3eFw9Zg
    -日本經濟大停擺，製造業及服務業皆「冰封」...https://bit.ly/3eMey1G
    -南韓料第2季出口將反映全球需求疲弱。https://bit.ly/2KourxB
    -貨物堆滿倉庫　航運公司要減慢船速...https://bit.ly/3eNsclw
    ●【零售寒冬】星展香港料香港今年零售額跌17%。https://bit.ly/34WPgtr
    ●【全球救市】IMF料短期流動性缺口高達500億美元。https://bit.ly/2xSvzqn
    ●【港股格局】
    -許繹彬料大市續有炒味，宜伺機吸物管股。https://bit.ly/3bxYVZJ
    -郭家耀指仍有反彈空間。https://bit.ly/2VtxYAU
    ●【專家點評】
    -古勝：新地走勢轉弱，要睇實呢個位...https://bit.ly/2Ku0FYh
    -陳蓓敏：中國國航或受惠五一長假。https://bit.ly/34WhO6e
    -林嘉麒：巨企睇淡前景不利後市。https://bit.ly/3eLYfBY
    -鄧澤堂：恒指短期仍有機會下試23200點。https://bit.ly/2KoyaLu
    -鄧聲興：保利物業業績理想。https://bit.ly/2Y4E8JH
    -彭偉新：鑫苑服務回購，技術走勢向好。
    -金曹：「五窮」漸近，伺機部署淡倉。https://bit.ly/3awjVPo
    -管泓姿：油價大幅波動，係時候做對沖？https://bit.ly/2KtL8Yg
    -溫灼培：歐元升跌看「共同債」。https://bit.ly/2VMecQ6
    -楊俊文：短線避開油價ETF及油股。https://bit.ly/2yGziaz
    ●【股匯攻略】美元兌日圓偏軟，係時候買Yen？https://bit.ly/2zlLMEZ
    ●【油價見負】專家：中國經濟通縮壓力大增。https://bit.ly/2XYiRRR
    ●【專家樓評】
    -中環指標商廈冧租36%，交投上升。https://bit.ly/2S3FHDQ
    -黃仲澧：城規會審批土地發展有咩準則？https://bit.ly/2x0TljL
    ●【股民熱話】投資市場變成高危之地，生人勿近？https://bit.ly/2Vwa6Nd
    ●瑞幸後遺症：美國證監會主席警告別將資金投入中概股。https://bit.ly/2XTeDLc
    ●印度首富安巴尼重奪亞洲首富之位，全憑呢單刁...。https://bit.ly/2XZI3r0
    ●兩日四度出手！金管局再向市場注入逾18億港元。https://bit.ly/2VrTw0K
    ●【人民幣速遞】
    -美元強勢，專家料人民幣未來或下試7.2。https://bit.ly/3diup7t
    -人民幣兌每美元中間價升至7.0887，結束兩連跌；兌每百港元報91.58。
    ●港元拆息︰1個月企1.545厘水平。
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