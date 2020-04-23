【市後重點睇】恒指兩萬四關爭持 油金穩升
2020年04月23日 16:25
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美匯指數高企100.45；港匯一度觸發7.75強方兌換保證，最新報7.7508；離岸人民幣(CNH)見7.0897；歐元企1.0796；英鎊報1.2332。金價曾高見1,722美元。布油漲至23.22美元；紐油升至16美元水平。道指期貨跌逾70點。
●港股好淡爭持，恒生指數早段曾升214點，高見24,107點，惟未能企穩兩萬四關，全日收報23,977點，升83點或0.35%，國企指數收報9,703點，升33點或0.35%，主板成交965.44億港元。
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●港元拆息︰1個月企1.545厘水平。
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