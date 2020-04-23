【fb直播】沈大師教你做定5月功課
2020年04月23日 16:36
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距離「五窮月」僅有4個交易日，投資者要Sell in May？眼見港股無咩力再衝上，有貨使唔使沽啲先？
隔晚紐油反彈約4成，三桶油周四(23日)高開，F三星原油期(03175)經過周三(22日)曾暴瀉5成後，周四曾升1成過外。全球受新冠肺炎重創經濟，對原油需求減少，投資者長痛不如短痛，趁有反彈就好走？
市場避險情緒高，金價重上1,700美元，帶動金礦股做好，當中山東黃金(01787)表現較亮麗，創下52周新高。現時全球立立亂，買金先係王道？邊隻又最值博？
汽車股受到國策加持，財政部表示免徵明年和後年的新能源汽車車輛購置稅，但無助刺激汽車股表現，到底點解呢？
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