【fb直播】沈大師教你做定5月功課

距離「五窮月」僅有4個交易日，投資者要Sell in May？眼見港股無咩力再衝上，有貨使唔使沽啲先？

汽車股受到國策加持，財政部表示免徵明年和後年的新能源汽車車輛購置稅，但無助刺激汽車股表現，到底點解呢？

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