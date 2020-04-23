中國人壽首季少賺34%　新業務價值增長8.3%

公司表示，期內面對複雜嚴峻的外部環境，以及突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情，公司維持積極穩健推進各項工作，核心業務實現穩步增長，市場地位保持領先，發展態勢良好。期內實現保費收入3,077.76億元，按年增長13%，首年期交保費達760.56億元，按年增長13.9%，其中十年期及以上首年期交保費達253.69億元，按年增長2.1%，續期保費達1,983.26億元，按年增長11.2%，短期險保費達328.16億元，按年增長23.9%。

期內新業務價值按年增長8.3%，退保率為0.28%，按年下降0.34個百分點。疫情期間，公司積極開展線上業務拓展；借助國壽大健康、中國人壽壽險APP等線上平台，推出7×24小時「空中客服」，為客戶提供快捷理賠、線上投保、電子保單等多項服務，滿足客戶服務需求。

截至3月底，公司投資資產達36,761億元，較2019年底增長2.8%。在A股市場下跌、市場利率大幅下行的背景下，公司實現總投資收益454.53億元，總投資收益率為5.13%，較權益市場大幅上漲的2019年同期僅下降1.58%；淨投資收益達380.76億元，淨投資收益率為4.29%，按年下降2個基點。公司核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為72.15%和281.57%。

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