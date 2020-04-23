新冠肺炎：中國首季風險投資額減逾半

會計師行畢馬威發表今年首季風險投資報告，中國市場受新冠肺炎疫情影響，投資活動放緩，中國風險宗數僅481宗，較2019年第4季大幅減少52.88%，交易總額亦跌52.4%至89億美元，拖累亞洲風險投資跌至12個季度以來低位。

雖然風險投資宗數及金額受疫情影響，但仍有大型項目完成融資，季內最大交易來自中國的影片直播平台快手和印尼的乘車共享出行平台Go-Jek，各集資30億美元。另外，網上學習平台猿輔導、網絡科技學習公司雲學堂等網上教育平台分別融資10億美元及1億美元；生命科學公司Transcenta Holding、CANbridge Life Sciences及CF PharmTech亦在季內進行融資，反映教育科技、生命科學和生物科技以及物流公司，成疫情下投資者投資重點。

畢馬威中國客戶諮詢和創新事務主管合夥人查瑋亮(Egidio Zarrella)表示，疫情堪稱「黑天鵝」事件，但推市場加快步入數碼時代，網上業務亦正蓬勃發展，交付、物流、生產力、網絡安全成為眾多企業的重點。落後的傳統企業則別無他選被驅使轉型，世界從此不一樣。

報告提到，面對全球新冠肺炎爆發所帶來的挑戰，今年下半年的風險投資可能會持續低迷，惟不少領域預計將會有新投資，例如人工智能一直是亞洲的熱門投資領域。鑑於人工智能可用於監測和追蹤人口健康和疾病傳播的趨勢，該領域的投資有可能迅速恢復增長。

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