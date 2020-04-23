金管局：有需要時會再推措施　增添銀行流動性

香港金融管理局副總裁李達志於《匯思》撰文，講述有關為銀行體系提供額外的流動性緩衝，確保銀行間的拆借活動維持暢順的措施。該局會繼續密切留意外圍及本地市況，有需要時會再推出增加流動性的措施。

他指，局方於去年8月更新及整合了「港元流動資金安排」框架，並與銀行就操作細節進行演練，鼓勵善用這些工具，本月初亦向銀行發出通告，進一步闡述其中「備用流動資金安排」的細節，通告中亦進一步説明流動性比率的監管要求，期望銀行適時善用過往累積的流動資產，作為緩衝以應對資金需要。

金管局亦已公布，在4月中至5月中期間，分階段逐步減少發行合共200億港元的外匯基金票據，如減發計劃全部執行，銀行體系總結餘會相應上升200億港元。以上措施，再加上這兩日資金流入港元，觸發了強方兌換保證，截至周四(23日)中午，金管局4次從市場買入美元、沽出總值77.1億的港元。銀行體系總結餘水平將於4月24日增加至668億港元。他指出，這正好提供更充裕空間，讓銀行靈活調撥流動資金，確保港元銀行拆借活動維持暢順。

顧及香港金融市場的美元資金需要，該局已宣布在5月6日正式推出「美元流動資金安排」，把從美國聯儲局取得的美元流動性投放至香港的銀行體系。

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