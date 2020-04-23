德勤又退任核數師　逾4個月累涉46企

瑞安房地產指出，為維持核數師獨立客觀並強化良好企業管治及風險管理，自2004年起擔任該公司核數師的德勤，將於今年5月舉行之公司股東周年大會結束時退任後，為更換核數師之適當時機。公司將委任安永會計師事務所替代德勤之職。

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