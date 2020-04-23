德勤又退任核數師 逾4個月累涉46企
2020年04月23日 17:32
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再退任核數師！計及瑞安房地產(00272)周四(23日)公告，近期德勤已連環辭任及退任多家香港上市公司的核數師職務，4個多月來累計公司總數達46家。
瑞安房地產指出，為維持核數師獨立客觀並強化良好企業管治及風險管理，自2004年起擔任該公司核數師的德勤，將於今年5月舉行之公司股東周年大會結束時退任後，為更換核數師之適當時機。公司將委任安永會計師事務所替代德勤之職。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少46家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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