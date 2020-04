獨立股評人David Webb發文批評,董事們認為發放紅股可以回報股東長期支持,不是愚蠢,就是說謊,發紅股的做法只是「花錢將薄餅分成更小塊」(costs money to cut the pizza into smaller slices)。

值得留意的是,該公司股價52周高位僅為0.118元,遠不達標。

