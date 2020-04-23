中信銀行首季多賺9%　不良貸「雙升」

截至3月底，該行核心一級資本充足率8.92% ，較上年底上升0.23個百分點；一級資本充足率10.41%，比上年底上升0.21個百分點；資本充足率12.67%，比上年底上升0.23個百分點。該行核心一級資本充足率8.72% ，比上年底上升0.24個百分點；一級資本充足率10.28%，比上年底上升0.21個百分點；資本充足率12.63%，比上年底上升0.27個百分點。

該行不良貸款餘額748.02億元，比上年底增加86.85億元；不良貸款率1.8% ，比上年底上升0.15個百分點；撥備覆蓋率177.37% ，比上年底上升2.12個百分點；貸款撥備率3.19%，比上年底上升0.29個百分點。

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