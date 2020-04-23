【全球攬炒】標普警告：明年全球復甦彌補不了今年損失

受新冠肺炎疫情打擊的美國和歐洲經濟體，為亞太區的主要貿易夥伴，評級機構標準普爾發表報告指出，2020年下半年亞太區的信貸環境將會非常緊張，儘管第2季中國經濟開始復甦，但料美國和歐洲經濟或在次季遭遇最嚴重打擊。

就主要經濟體整體而言，該機構預計，今年下半年經濟復甦緩慢，明年動力則可能增強。雖然預計明年會由需求反彈而推動增長，但將不足以彌補目前經濟下行的損失。

回顧標普上周調降亞太區2020年經濟增長預測，從3月預測增長2.2%，降至僅增長0.3%，下調幅度達1.9個百分點。該機構認為，信貸環境的惡化程度或超於下調後的基準預測，因此將亞太區新冠疫情風險水平，從「高」調整至「非常高」。

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