【油價見負】點止「原油寶」！傳相關QDII基金虧損達7成

國際油價一度跌至「負值」，使到內地投資者在「紙石油」上招致巨額損失！然而，影響不止如此，據報內地的原油類QDII基金最多虧損達7成。

所謂的合格境內機構投資者(QDII)基金，是指境內設立投資境外證券市場的一種證券投資基金，即是它是以國內資金投資海外巿場。今年投資油氣的QDII基金，累計跌幅基本都超過3成。

統計顯示，目前市場中共有7只油氣類QDII基金，分別是華寶油氣、南方原油、易方達原油、廣發石油、嘉實原油、諾安油氣、廣發道瓊斯石油指數基金。

周二(21日)單日淨值跌幅最大的是南方原油C和南方原油A，分別下跌18.02%和18.01%，今年以來，這兩隻基金的跌幅都超過65%。嘉實原油單日下跌17.64%，年內累挫64.14%。

另外，有些基金雖然不叫油氣基金，但是重倉油氣品種，在這波大跌浪中負傷較重，例如國泰大宗商品於4月21日下跌17.71%，今年累跌68.46%，位列QDII跌幅榜首。

周三(4月22日)，易方達原油、嘉實原油、南方原油基金，紛紛發布場內交易價格波動提示，然而，今年以來油價暴跌，不少資金希望通過QDII撈底。

有內地投資者表示，油價一路下瀉，想着撈底結果愈套愈多，沒想到風險會這麼大。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200