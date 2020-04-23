【飯碗不保】美上周新申領失業救濟人數降至442萬
2020年04月23日 20:36
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(Getty Images圖片)
美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數，由前周的523.7萬人，減少至442.7萬人，少過預期450萬人，但仍遠高過新冠肺炎疫症爆發前約21萬人，而前周持續申領失業救濟人數增加406.4萬人，至1,597.6萬人，亦低過預期1,673.8萬人。
自疫症爆發以來，美國損失的職位超過2,600萬個，已超過金融海嘯以來創造的2,244.2萬個職位。
據蓋洛普4月1日至14日進行的調查顯示，1/4美國人相信未來12個月有「很大機會」或「頗大機會」被裁員，比率較去年的1975年開始調查以來的新低，大幅攀升17個百分點。
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