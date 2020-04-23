新盤UPDATES：各區新盤蜂擁加推單位

各區新盤蜂擁加推單位，令整體市場氣氛轉趨活躍，發展商亦因應特色戶需求殷切，積極推出天池屋等特色大宅應市。

●WEST PARK加推最後3伙價單

興勝創建（00896）旗下長沙灣WEST PARK，加推最後3伙的價單，分布5樓A、B、C室，實用面積339至493方呎，其中兩伙設有平台，面積123至326方呎。該批單位價單售價由802.2萬至929.4萬元，呎價18,852至23,664元。

●御龍山最後1伙天池屋下周一起標售

新盤特色戶有價有市。信和置業（00083）旗下沙田御龍山，剛發出新銷售安排，推出最後1伙天池屋特色戶於下周一（4月27日）起招標發售，該單位為9座63及65樓複式A室，實用面積3,070方呎，平台面積1,505方呎。

同時，同系旺角奧柏‧御峯亦推出兩伙特色戶於下周二起標售，其中第1座37及38樓A複式戶，屬天池屋單位，實用面積1,989方呎，平台面積1,058方呎。

●逸瓏灣8連沽2伙 套現逾2173萬元

信和置業（00083）旗下大埔白石角逸瓏灣8，剛連環售出兩個單位，套現2,173.5萬元。其中2座18樓C室，實用面積701方呎，成交價1,045.44萬元，呎價14,914元。而3A座1樓C單位，實用面積773方呎，售價1,128.06萬元，呎價14,593元。

●山水盈連天台特色戶售1,657.7萬元

中原方啟明表示，元朗錦田北山水盈以招標形式售出9座15樓B室特色戶，實用面積995方呎，天台面積566方呎，以1,657.7萬元售出，呎價約16,660元。該盤自3月至今已錄得15宗成交。

●嘉熙現樓三房交樓標準示範單位首度曝光

多個大型樓盤相繼入伙。嘉華國際（00173）旗下大埔白石角嘉熙，目前以現樓形式銷售，發展商接受準買家預約參觀部分現樓單位，並首度安排傳媒預覽8座兩個三房交樓標準單位。

其中16樓A室實用面積714方呎，可享部分海景，主人房設有套廁。而同層E單位實用面積595方呎，享內園及樓景，廚房屬開放式，發展商特別採用玻璃作為與走廊之間間隔，造成水晶廚房效果。

該公司營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目自3月正式入伙，吸引不少準買家參觀現樓單位。項目由本年初至今共售出40伙，套現約3.75億元。

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