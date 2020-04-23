樓價UPDATES：市區指標屋苑連錄減價個案

樓市去向未明，市區指標屋苑連錄減價個案，鰂魚涌太古城及康怡花園均有單位降價易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城夏宮閣低層D室，實用面積702方呎，三房間隔，去年8月放盤，叫價1,630萬元，累減380萬元，以1,250萬元易手，實用呎價17,806元。

●鰂魚涌康怡花園本月累錄11宗成交，屋苑C座中低層15室，實用面積526方呎，兩房間隔，放盤約3個月，減價50萬元或約5.4%，以870萬元沽出，實用呎價16,540元。

●鴨脷洲海怡半島9座低層G室，實用面積742方呎，三房連套房間隔，以1,228萬元易手，實用呎價16,550元。

●灣仔灣景中心C座中層5室，實用面積302方呎，兩房間隔，最初叫價680萬元，最終下調至約659萬元售出，實用呎價21,821元。

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九龍區

●奧運站柏景灣6座中層H室，實用面積449方呎，兩房間隔，議價後以960萬元易手，實用呎價21,381元。新買家為外區客，見近日市況回軟即積極覓盤，終成功入市。

●奧運站凱帆軒1座低層F室，實用面積450方呎，兩房間隔，原叫價838萬元，減至820萬元成交，減幅2.1%，實用呎價18,222元。

●長沙灣宇晴軒6座低層H室，實用面積484方呎，兩房間隔，原以900萬元放售，放盤4個月減價22萬元，以約878萬元成交，實用呎價18,140元。

●將軍澳天晉3座高層D室，實用面積536方呎，兩房間隔，放盤約一星期，開價1,000萬元，微減10萬元或約1%，以990萬元沽出，實用呎價18,470元。屋苑現時有約46個單位放售，叫價由998萬元起。

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新界區

●沙田好運中心松林閣中層F室，實用面積334方呎，兩房間隔，以545萬元易手，實用呎價16,317元。原業主於2011年以258萬元入市，持貨9年帳面獲利約287萬元。

●沙田第一城4月暫錄31宗成交，較上月同期增約55%，該盤39座中層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，以550萬元易手，實用呎價19,366元。

●馬鞍山天宇海5B座中層B室，實用面積689方呎，三房間隔，開價950萬元，議價後以925萬元易手，實用呎價13,425元。

●青衣盈翠半島2座中層B室，實用面積756方呎，三房連套房間隔，叫價1,368萬元，減至1,320萬元沽出，減幅約4%，實用呎價17,460元。

●東涌藍天海岸6座高層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，業主叫價680萬元，放盤1日即減30萬元，以650萬元連租約易手，實用呎價13,265元。

●東涌海堤灣畔5座低層B室，實用面積847方呎，三房連套房間隔，叫價980萬元，近日減價至945萬元易手，實用呎價11,157元。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居1座低層C室，實用面積551方呎，以563.8萬元成交，實用呎價10,232元。

●屯門啟豐園1座高層H室，實用面積330方呎，兩房間隔，由於租客預繳一年租金，故業主願意減租1,650元，以10,350元租出單位，租金不包管理費，實用呎租31.4元。

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