夜市UPDATES：油價續彈美股飆200點　港夜期重上二萬四

美國就業數據好過市場預期，美股早段橫行，道指目前報23,652點，升176點或0.75%；標指報2,822點，升23點或0.84%；納指報8,579點，升84點或0.99%。

港股期指夜市抽高，現報24,123點，升132點，高水146點。

美股科技股集體走強，Netflix飆逾3%，亞馬遜升2%，Facebook及Apple均漲超1%。

原油期貨價格出現歷史上最大波動後趨於穩定，得益於美伊局勢緊張，紐約期油漲勢持續，目前飆23%，布油則升8%。

美股石油股全線走強，阿帕奇石油大漲8%，馬拉松石油漲6%，西方石油升5%，巴西石油、埃克森美孚、雪佛龍等紛紛上漲。美國原油基金漲5.16%，報2.64美元。

美國上周首次申請失業救濟人數為442.7萬，經歷了4月初的爆發後，人數有所減少，經濟學家普遍預計該數字將在未來穩步下降。

【21:30】美股道指周三(22日)反彈456點後，周四(23日)早段繼續做好，升194點至23,670點，納指漲79點，至8,574點。

網購巨人亞馬遜獲高盛調高目標價，由2,600美元上調至2,900美元，全華爾街最高，並重申買入評級，理由是睇好長遠業務前景強勁。亞馬遜股價早段報2,417美元，升2.26%。

折扣零售商Target料本月底結束的首季度同店銷售將增長7%，勢是2000年以來最勁，主要受惠民眾搶購物資，當中電商部門收入勁升275%，但人流減少導致店舖同店銷售錄得雙位數字跌幅，店舖收入今季以來亦錄得「輕微跌幅」。Target股價早段挫3.72%至102.87美元。

美國鋁業上季經調整後每股虧損23美仙，符預期，該公司將把一家美國廠房餘下的生產設施暫時關閉，並削減1億美元資本開支及押後2.2億美元退休金供款。美鋁股價早段報7.29美元，挫2.91%。

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