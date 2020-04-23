【油價見負】傳中行逾3700客戶受累　損失逾6.6億元

外國傳媒報道，中國銀行的客戶本周在原油投機的危險方面得到了一個8,500萬美元(約6.63億港元)的教訓。

數以百計憤怒的散戶投資者涌到互聯網上抗議這家銀行，因為油價周一(20日)史無前例地崩跌至「負」水平，血洗了他們的紐約期油相關產品投資。據消息人士稱，因為油價跌成負值，除了賠上約2億元人民幣外，他們還倒欠中國銀行大約4億元人民幣。

這些虧損把中國銀行推入了令人震驚的油價崩盤漩渦的中心，並揭示出散戶投資者是如何被捲入這場災難性事件之中的。中國銀行本周早些時候暫停了該產品的交易，而且還有更多中國規模頂尖的銀行效仿、停止銷售類似工具；這些工具已經成為押注油價波動的一種流行方式。

前述因細節並未公開而要求匿名的人士說，投資了這種不幸產品的3,700多位客戶，大多都是押注價格上漲的。憤怒的客戶現在要求銀行承擔他們的部分損失。

First Futures駐天津的分析師Chen Tong稱，理論上，這些與石油相關的銀行基金應具有自己的風險管理工具，以代表散戶投資者防止損失。Tong說，首先，基金經理應已設定一個比率，在某些本金虧損時為投資者清算倉位；其次，他們至少需要至少在合約到期前兩周開始轉倉。

中國銀行表示，其於4月20日以每桶-266.12元人民幣的價格，結算了客戶在其產品中的未平倉合約。這與周一紐約期油結算價-37.63美元大致相同，但與5月合約周二(21日)到期時的實際價格10美元不一致。

中國銀行堅稱，它是按照之前已向客戶披露的政策結算的。其中包括標的合約在到期前一天轉倉，就5月合約來說，這個時間就是周一。互聯網上的投資者質疑這價格和銀行對轉倉的處理。

「原油寶」產品讓中國散戶投資者毋須開設離岸帳戶即可押注紐約原油期貨，並盯住近月合約價格且以人民幣結算。該產品要求100%的保證金，並且不允許任何槓桿。

中國銀行拒絕置評。

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