【投資者趕出貨】豪宅捱沽　劈價及蝕讓個案乍現

新冠肺炎陰霾下，投資者紛紛劈價沽樓。清水灣傲瀧一個四房連約二手戶，近日突然轉賣，以3,220萬港元沽出，持貨不足兩年帳面僅升值15萬元，料須蝕使費離場。而粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑開放式單位，辣招「刑滿」即沽，期內僅升值約4%。

利嘉閣溫錦駒表示，上述傲瀧8座中層B室，實用面積約1,836方呎，連每月5.8萬元租約。但原業主看淡後市，本月突然轉售，獲新買家自付額外印花稅承接，呎價17,538元。單位2018年5月購入，預料計算其他使費後須損手。

迷你細價盤同被急沽。該行陳志偉稱，高爾夫．御苑7座低層G室，實用面積約280方呎，購入後一直「丟空」，原業主有意換貨，日前以460萬元沽貨，呎價約16,429元。以2017年購入價計，轉手帳面僅獲利約19.2萬元，扣除使費料屬平手。

他續稱，撤辣可刺激換樓，增加二手供應，而經濟變化下，市民可更靈活控制財務安排，讓更多人可以上車。

重磅業主有更大沽貨壓力。市場消息透露，何文田天鑄5座低層戶，實用面積約1,300方呎，曾叫價3,600萬元，減價至2,720萬元沽出，呎價約20,923元，料為項目二手近年低位。原業主為內地客，持有多個豪宅，部分已成銀主盤。上址2016年購入，帳面賺約210萬元。

九龍塘豪宅都現蝕讓。消息稱，尚御2座低層單位，連車位售2,280萬元，呎價約14,786元。原業主持貨10年，帳面貶值逾250萬元。

而大埔洋房淺月灣，當中1期3日錄兩宗蝕售個案。市場消息指，項目雙號洋房，剛售1,818萬元，呎價約9,589元，約7年帳面損失逾160萬元。據了解，該兩宗成交均由同一組人士持有。

同區康樂園更現取消交易，項目西路雙號屋，去年底售2,950萬元，最終未有完成交易。另同項目一幢單號屋，日前僅售1,300萬元，呎價約1萬元，屬近期低位。

另方面，自政府放寬按保樓價限制後，利嘉閣指稱，3月份樓價801萬至1,000萬元住宅買賣登記佔比，按月升1.5個百分點至16%，屬至少逾5年以來單月新高。

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