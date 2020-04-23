【贏特朗普】大舉救市！美國人對聯儲局主席信心15年最強

外國傳媒報道，據蓋洛普4月1日至14日進行的調查顯示，58%受訪美國人對現任聯儲局主席鮑威爾的工作表現，「很有」或「頗有」信心，比率創15年新高。鮑威爾的支持度亦高過之前經常批評他的美國總統特朗普、美國財長姆紐欽，以及國會議員。

該調查於2001年開始進行，時任聯儲局主席格林斯潘的支持度達最高74%，2004年上次高位仍有61%。不過，隨着2008年金融危機爆發，美國公眾對聯儲局主席的信心每下愈況，並在前主席耶倫2014年任期首年跌至谷底的37%。

鮑威爾的支持度自他2018年2月上任後持續向上，今年增長更明顯，反映聯儲局為應對新冠肺炎落重藥挽救經濟贏得民心，當局先後推出9項緊急計劃，針對穩定金融市場、向企業、州份及地區政府提供直接紓困措施。

鮑威爾於本月9日的演說中，揚言當局會採取強而有力、先發制人及進取的行動，直至有信心經濟回復正軌。

值得一提，直至最近，聯儲局把利率降至零及採取非常措施提振金融市場後，特朗普也轉軚讚揚鮑威爾。

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