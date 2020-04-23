【暴瀉無極限】儲油空間恐幾周內耗盡　油價勢再「負」

外國傳媒引述專家警告，目前每周有將近5,000萬桶的石油須被儲存，但儲油空間已接近飽和，並可能在未來幾周內完全耗盡。

除美國外，其他國家也面臨石油倉儲空間不足的危機。在印度，煉油廠的儲油空間已被使用了95%，尼日利亞國家石油公司(NNPC)總裁Mele Kyari表示，為因應儲油空間不足的問題，該國已削減石油生產量。由於汽油需求量萎縮，煉油廠亦停止購買原油，並導致原油生產商被迫減產。

此外，西歐最大的煉油基地荷蘭鹿特丹亦面臨相同的問題，石油儲存公司Royal Vopak NV首席財務長Gerard Paulides表示，石油倉儲空間即將完全耗盡。

因此，石油避險基金Pierre Andurand創辦人表示，油價可能降至非常低的「負區間」。事實上，瑞穗銀行分析師Paul Sankey曾於3月預測，油價將可能降至「負值」，他在周二(21日)再表示，油價可能進一步下試每桶「-100美元」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200