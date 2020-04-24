【專家點評】多元投資策略應對挑戰

過去十年，大部分資產均取得驕人的回報，但踏入今年，我們預期投資市場面臨眾多挑戰，包括生產力增長放緩、民粹主義及地緣政治風險上升等。雖然不等於市場將出現拋售潮，但預期部分資產在未來10年的回報率將下降。

此時，運用多元資產投資方法則顯得至關重要。展望未來一年，我們建議投資者採取以下五大策略以應對不斷變化的環境。

全球企業盈利增長正在減弱，我們預期今年的盈利增長將下降到低至中個位數。微薄的盈利增長很可能只是由回購及公司融資活動所驅動，而不是靠銷售增長。不過，我們仍預期歐洲股票估值更具吸引力，而歐元呈弱有助支持歐元區眾多出口公司。若盈利上調及企業前景持續改善，亦利好包括中國A股在內若干新興市場的股市。

利率風險敞口曾被視為緩解下行風險的基礎，但全球政府債券的孳息率處於非常低及負值區間，引發投資者質疑在避險時，存續期能提供多大保障。儘管如此，不確定的增長及風險資產回報前景，證明利用利率敞口，抵銷部分股權敞口的風險管理方法仍合適。

此外，精選另類投資策略可提供多元化及較具吸引的回報。鑑於今年市場前景充滿不確定性，炒作波動投資策略可抵禦持續上升的風險，或將有助投資者提高整體回報。

經濟增長及地緣政治風險可能令市場難有確定持久的趨勢。因此，投資者應經常重新評估其風險管理策略，而非緊跟市場趨勢。我們認為，未來市場最有可能出現趨險避險交替出現時期。在此情況下，投資者應關注潛在市場基本因素，包括估值、公司資產負債表質素及通脹。

最後，我們認為，避免承擔過多風險，投資者應拓寬視野，採取多領域的投資方法。現時環境下，有效運用資本市場的不同工具，建構涵蓋各大資產類別的投資組合，將有助投資者應對複雜的市況。

聯博(AllianceBernstein)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200