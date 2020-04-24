美高梅中國盈轉虧 蝕1.7億
2020年04月24日 00:07
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美高梅中國聯席董事長何超瓊。
澳門今年賭收大跌，或令博彩企業短期內要「蝕住做」。其中，何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)，其母企美高梅國際酒店集團因為發債，而披露了若干美高梅中國的營運及財務資料，今年截至3月底止首季，美高梅中國經調整物業EBITDAR(除利息、稅、折舊、攤銷、重組或租金成本前盈利)按年由盈轉虧，錄得虧損2,200萬美元(約1.71億港元)。
今年首季，該公司的收益淨額按年減少63%至2.72億美元，於3月底未償債項本金額為23億美元。
此外，公司表示，新冠肺炎疫情持續對經營業績產生重大影響，旗下澳門物業每日現金經營開支達150萬美元(約1,170萬港元)，遠超過有關物業所賺取的金額，而現金經營開支的實際水平可能超出預期的事態發展或非公司控制範圍內的事件所影響。
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