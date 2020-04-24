美高梅中國盈轉虧　蝕1.7億

今年首季，該公司的收益淨額按年減少63%至2.72億美元，於3月底未償債項本金額為23億美元。

此外，公司表示，新冠肺炎疫情持續對經營業績產生重大影響，旗下澳門物業每日現金經營開支達150萬美元(約1,170萬港元)，遠超過有關物業所賺取的金額，而現金經營開支的實際水平可能超出預期的事態發展或非公司控制範圍內的事件所影響。

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