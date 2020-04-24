東方日報B1：全球經濟大攬炒　料失35萬億

新冠肺炎疫情肆虐全球，病毒所到之地均需要實施停工停學、甚至封城鎖國的限制措施，經濟無一幸免「一同攬炒」！最新數據顯示，南韓首季經濟是金融海嘯後最差，歐美和日本多國服務業和製造業出現前所未見的收縮。評級機構惠譽在最新的《全球經濟展望》中，進一步下調今年全球經濟預測至萎縮3.9%，幅度較4月初的預測高一倍，即損失35萬億元；標準普爾亦警告，即使經濟明年復甦，也不能彌補今年損失。

全球周四(23日)公布一連串數據，以南韓揭開序幕！該國首季國內生產總值(GDP)按季縮1.4%，為2008年第4季縮3.3%以來最差，主要受累於疫情打擊信心和人們減少外出，以致消費大減。到了今季，南韓經濟表現主要受全球貿易影響，因歐美和日本經濟近乎停擺；在疫情打擊需求下，該國晶片出口亦可能再次失去增長動力。

另一「亞洲四小龍」新加坡同日警告，當地今年經濟收縮幅度可能較原本預期的最多4%嚴峻，惟未有提供最新經濟預測。花旗周二預期，該國經濟可能勁縮8.5%。

與此同時，作為多國經濟前瞻指標的採購經理指數(PMI)進一步跌至50點盛衰分界線以下，顯示經濟活動加速收縮，服務業比製造業受創程度更深，意味許多餐廳、酒吧和其他娛樂場所都因防疫而暫時關閉，人們取消度假計劃，旅遊也受到限制。

日本4月份服務業PMI跌至22.8點的紀錄新低，同期製造業PMI跌至43.7點，是2009年4月以來最低。

歐元區4月份製造業PMI由前一個月的44.5點跌至33.6點，為2009年2月以來新低，服務業及綜合PMI分別跌至11.7點和13.5點，均創紀錄新低。作為區內最大經濟體的德國，4月份製造業PMI跌至34.4點的11年新低，同期服務業和綜合PMI齊創新低；法國4月份製造業PMI亦跌至31.5點的紀錄新低。英國4月份製造業、服務業和綜合PMI全部創新低，分別跌至32.9點、12.3點和12.9點。

美國4月製造業PMI由前一個月的48.5點大跌至36.9點，創11年新低，期內服務業PMI更由前一個月的39.8點急跌至27點，連帶綜合PMI亦跌至27.4點，皆為2009年以來新低。

惠譽首席經濟師庫爾頓稱，今次全球將經歷二次大戰後深度最大的衰退，痛苦較2009年金融海嘯時倍增，經濟收縮3.9%相等於較去年蒸發2.8萬億美元(約21.8萬億港元)，同時較疫情爆發前，因預期全球今年經濟有增長，一來一回損失4.5萬億美元(約35萬億港元)。

該機構預計，今年歐元區經濟將收縮7%，美國及英國將亦分別萎縮5.6%及6.3%。疫情較嚴重的意大利，最新預測為全年經濟萎縮8%；法國及西班牙首季則料縮近5%。而中國及印度今年經濟增長料低於1%，新興市場經濟將會全線收縮，情況之差是80年代以來未見。

標普亦指，今年下半年亞太區的信貸環境將會非常緊張，儘管第二季中國經濟開始復甦，但料美國和歐洲經濟或在次季遭到最嚴重打擊，又預計明年需求反彈亦不足以彌補目前經濟下行的損失。該機構上周已下調今年亞太區經濟增長預測，從3月預測的2.2%大降至0.3%，並認為信貸環境的惡化程度或超過下調後的基準預測，故將亞太區疫情風險水平，從「高」調整至「非常高」。

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