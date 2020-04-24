金沙中國首季盈轉虧　蝕近13億

金沙中國首季淨收益總額按年顯著挫65.1%至8.14億美元，經調整物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年大跌92.19%至6,700萬美元。

該公司旗下主要物業的經調整物業EBITDA方面，澳門威尼斯人按年大跌86.4%至4,900萬美元，金沙城中心期內沒有錄得經調整物業EBITDA；而澳門巴黎人更按年由盈轉虧，虧損300萬美元，按年跌幅達101.8%。

此外，富瑞發表報告，表示澳門整體賭收持續趨弱，將會令到金沙中國二、三月的EBITDA錄得負數的情況延續下去。富瑞報告又指出，該公司每日營運成本達350萬美元(約2,730萬港元)，短期內都會令公司錄得虧損。

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