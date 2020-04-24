【專家點評】劉奕輝：疫情有助遠程辦公普及

新冠肺炎疫情全球流行，人的工作與生活習慣被迫改變；學校、購物商店和辦公室關門，大多數人都待在家中。如果工種許可，都會建議大家留在家中上班(Work From Home，WFH)，因此在線工作、開會的程式應用增加了，而購物、銀行理財、影視娛樂甚至外賣，都轉到網上訂購；在線上課、在線問診乘時興起，簡單來說，甚麼都由線下變成線上。

事實上，過往當我們進入科技世代，產品和服務雖多，但未算普及，然而，這次疫情卻迅速將我們的習慣改變，人人足不出戶就能處理天下事；雖然是被迫，卻是改變了人類的行為，變成習慣，這個趨勢預計會趨向更廣泛和完美。

例如在日本，「上班族」這文化一直根深柢固，無論僱主或僱員都認為，身在辦公室才算工作；即使日本政府早在數年前已推廣相關政策，但大部分僱主也認定僱員在家不能工作，因此響應的公司不多。今次全球疫情嚴峻，為免員工相繼染病影響整體營運，企業才不得不讓員工在家工作。因為大家都清楚知道，只要一個員工受感染，就可能影響整個辦公室、樓層，甚至全幢建築物的人員安全，除了要進行環境消毒外，許多人可能需要進行隔離。

故此，有專家認為，今次疫情讓日本的管理層打破守舊枷鎖，讓員工和僱主都有新體驗，將來或有助推動相關政策。

面對疫情，很多公司已加速考慮建立遠程辦公室方案。雖然很多人會懷疑遠程辦公的生產力，認為難以管理時間，而且無法參與工作間的人際互動，影響創意和情緒；但有人認為在家工作可節省上班時間，並能摒棄辦公室思維。

若要維持企業日常運作，需要在家辦公的員工數量一定不少，而且短期內趨勢似乎仍將持續。因此，企業除了提供各種線上辦公服務，更要提供充足的網絡頻寬，而且提升網絡保安令其更全面。究竟該如何更好的遠程辦公？相信不是應用一些辦公工具就能解決問題，還需要一個良好的管治方式。

無可否認，遠程辦公的趨勢已勢不可擋。直到疫情有效控制之前，線上辦公與在家上班仍然是大勢所趨，而利用加密軟件，由外網接通內網的狀況，恐怕也得維持一段時間；所以企業要考慮網絡效能、頻寬與可靠度。至於連網設備，尤其是員工從家裏連到公司網絡設備的保安系統，仍要多加關注。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 劉奕輝

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