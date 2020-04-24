歐股收市上漲　瑞信升逾2%

歐洲股市收市上漲，英國富時100指數收報5,826點，升55點或0.97%；法國CAC指數收報4,451點，升39點或0.89%；德國DAX指數收報10,513點，升98點或0.95%。

英國4月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值32.9，低於預期42及3月的47.8；服務業PMI初值12.3，大幅低於預期27.8及3月的34.5。綜合PMI報12.9，大幅差過預期29.5及3月的36，全部均為紀錄低位。

Markit首席經濟學家威廉姆森稱，糟糕的調查數據表現毫無疑問將提高人們對封鎖措施的成本，以及當前措施持續時長的疑問。數據表明英國次季經濟按季或萎縮7%，但需要提醒的是，這可能是個保守估計，因該調查不包括零售商或大多數個體戶。

個股方面，瑞信(Credit Suisse)首季為資產減值和不良貸款撥備達10.12億瑞士法郎(約81億港元)，為10多年以來最大規模，並高於市場預期。瑞信股價收漲2.28%。

疫症引發市場動盪下，法興銀行的交易員因投資股票衍生工具損失1.5億至2億歐元(約12.4億至16.7億港元)，相關損失於首季發生，即4月份油價大冧之前。法興股價全日升5.18%。

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