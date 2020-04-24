瑞德西韋療效存不確定性　美股升勢大幅收窄

美國股市周四(23日)升幅收窄，主要受累於治療新冠肺炎藥物的成效仍存在不確定性。道指現報23,618點，升142點或0.6%，此前最多曾升409點。標指現報2,808點，升9點或0.3%；納指現報8,5371點，升41點或0.5%。

外媒引述世界衛生組織(WHO)意外發布的文件指出，瑞德西韋(Remdesivir)治療新冠肺炎並沒有改善患者情況，或降低患者血液中的冠狀病毒病原體。

消息拖累道指升幅迅速改窄逾300點，其後美國藥廠吉利德(Gilead Sciences)表示，目前對瑞德西韋治療的研究結果尚未有結論，但有關數據表明瑞德西韋具有潛在的益處，特別是在早期接受治療的新冠肺炎患者之中。

吉利德股價急挫近5%，報77.4美元。另外，美股科技股普遍做好，亞馬遜升1.5%；蘋果公司、Facebook均升約1%。國際油價上漲，刺激石油股全線走強，埃克森美孚、雪佛龍齊升逾3%。

美國上周首次申請失業救濟人數為442.7萬，經歷了4月初的爆發後，人數有所減少，經濟學家普遍預計該數字將在未來穩步下降。

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